Publicado 09/02/2022 17:43

Rio - Nesta quarta-feira (09) surgiram rumores de que Silvio Santos teria cortado a campanha à favor de Tiago Abravanel nos intervalos comerciais do SBT. A ordem seria motivada pelo descontentamento do apresentador após o neto expor as divergências familiares dentro do "BBB 22".

fotogaleria Durante conversa com Rodrigo, o ator contou detalhes da relação com a família e o apresentador. "A relação com a família do meu avô praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve hoje. Mas já me machuquei muito. Já me doeu demais saber que eu estava comemorando o Natal com a minha mãe, as minhas irmãs e os meus sobrinhos, e o resto todo da família estava junto. Isso dói em mim. Doeu, eu diria, por 33 anos. Hoje, tenho 34", disse.

"As pessoas não imaginam que, tirando meu aniversário de 1 ano, que tem foto dele comigo no colo e tudo mais, meu avô nunca foi a uma festa de aniversário minha. E eu não o julgo por isso. Pelo contrário. Podem ser as circunstâncias da vida, a quantidade de trabalho, mas, principalmente, a falta de relação. Conexão nunca existiu", desabafou.

Procurada pelo O Dia, a assessoria do SBT negou que tenha existido alguma determinação de Silvio Santos. "Fake news, não procede." A emissora também desmentiu os boatos sobre promover campanhas a favor do neto do apresentador. "Não existiu nenhuma determinação neste sentido", afirmou em nota.