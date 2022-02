Leo Picon - Reprodução/Instagram

Leo PiconReprodução/Instagram

Publicado 09/02/2022 18:41

Rio - Leo Picon se pronunciou, nesta quarta-feira (9), sobre os pedidos recentes de que o influenciador e Maíra Cardi entrem no "BBB 22" pela casa de vidro. Em postagem no Twitter, o ex-De Férias com o Ex afirmou estar "disposto a negociar" uma participação no reality show onde Jade Picon, sua irmã mais nova, está confinada.

fotogaleria

"Estou disposto a negociar, Boninho. Estou precisando de férias da minha vida e estou com saudades da minha irmã. Bota os dois que já estão confirmados na casa de vidro e bota a galera pra votar se preferem eles ou nós dois", declarou o empresário.

Os participantes oficiais da casa de vidro do "BBB 22" serão revelados, nesta quarta-feira, durante a exibição do programa na TV Globo. Os novos integrantes do elenco "Pipoca", um homem e uma mulher, serão confinados na dinâmica a partir da próxima sexta-feira, dia 11. Caberá ao público decidir se os anônimos terão a chance de ficar na casa mais vigiada do país.