Ligia Abravanel - reprodução do instagram

Ligia Abravanelreprodução do instagram

Publicado 09/02/2022 18:36

Rio - Irmã de Tiago Abravanel, Ligia Abravanel usou o Instagram, nesta quarta-feira, para negar que seu avô, Silvio Santos, teria cortado a campanha à favor de Tiago Abravanel nos intervalos comerciais do SBT e que estaria decepcionado com algumas declarações do ator e cantor sobre a família no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo.

fotogaleria

"Estou aqui só para avisar para vocês não lerem matérias que digam que meu avô está proibindo o SBT de fazer torcida pelo Tiago porque isso é fake e fake news é crime, isso é mentira. Meu avô está de férias em Orlando, de boa, ele não tem nada para falar contra o Tiago, muito pelo contrário, ele torce muito pela carreira do Tiago. Então quem está espalhando esse tipo de notícia fake é criminoso e a gente vai tomar as medidas cabíveis", afirmou.

Tiago Abravanel falou sobre o avô no 'BBB 22': 'Conexão nunca existiu'

Durante conversa com Rodrigo no reality global, o ator contou detalhes da relação com a família e o apresentador no início deste mês . "A relação com a família do meu avô praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve hoje. Mas já me machuquei muito. Já me doeu demais saber que eu estava comemorando o Natal com a minha mãe, as minhas irmãs e os meus sobrinhos, e o resto todo da família estava junto. Isso dói em mim. Doeu, eu diria, por 33 anos. Hoje, tenho 34", disse.

O ator também disse que Silvio nunca foi às suas festas de aniversário. "Quando tinha festa na minha casa, os pais dos alunos ficavam esperando para ver se ele [Silvio Santos] estava na festa ou não estava. As pessoas não imaginam que, tirando meu aniversário de 1 ano, que tem foto dele comigo no colo e tudo mais, meu avô nunca foi a uma festa de aniversário minha. E eu não o julgo por isso. Pelo contrário. Podem ser as circunstâncias da vida, a quantidade de trabalho, mas, principalmente, a falta de relação. Conexão nunca existiu", garantiu.