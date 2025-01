Raissa e Edilberto - reprodução Instagram

Publicado 09/01/2025 18:50 | Atualizado 09/01/2025 21:17

Rio - Raissa e Edilberto, pai e filha, chegam ao BBB 25 com histórias marcantes e personalidades cativantes. Naturais de Minas Gerais, ambos compartilham uma trajetória que mistura tradições circenses, sonhos grandiosos e laços familiares.

Edilberto planeja usar o prêmio do BBB para conhecer Dubai. Ele também deseja realizar procedimentos estéticos, como redução de papada, orelhas e rinoplastia. Marcos Frota, Dedé Santana e Marcos Mion estão entre suas inspirações artísticas. Já Raissa tem a Disney como destino dos sonhos e deseja investir na carreira artística. A jovem também é fã de filmes como "As Branquelas" e "As Patricinhas de Beverly Hills" e adora as cores e o estilo dos anos 80.

Edilberto dedicou sua vida ao circo. Desde a infância, participou de dinâmicas de equilíbrio, malabarismo e, até mesmo, do desafiador globo da morte. Além dessas atividades, ele também atuava como palhaço em esquetes cômicas. Em 2016, fundou o Circo Onix Espetacular, que roda o interior de Minas levando humor e entretenimento. Sua maior tatuagem, no braço esquerdo, simboliza sua família: três diamantes representam suas filhas, Raissa, Laura e Sofia; uma rosa homenageia a esposa, Graziele, e uma coroa o representa. “Celebrar”, de Jammil, e “Só Hoje”, do Jota Quest, definem sua personalidade.



Raissa, aos 19 anos, também tem ligação com o circo. Ela se apresenta com bambolês e como arqueira. A jovem, no entanto, tem planos que vão além do picadeiro. Com o prêmio do reality, deseja conhecer a Disney e realizar o sonho de colocar próteses de silicone. Seu amor por Ana Castela e Gloria Groove a inspira em sua carreira artística. Raissa é também ligada à fé, com uma tatuagem de Nossa Senhora Aparecida, além de uma borboleta e um ramo que compartilha com sua mãe. A jovem lamenta não ter comemorado seus 15 anos devido à pandemia e, por questão de justiça, não pretende realizar festas de debutante para as irmãs Laura e Sofia.