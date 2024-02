Erika Januza - Reprodução/Instagram/Agnews

Erika JanuzaReprodução/Instagram/Agnews

Publicado 14/02/2024 18:20

Rio - Rainha de bateria da escola de samba Unidos do Viradouro , campeã de 2024, Erika Januza acompanhou a apuração na quadra, nesta quarta-feira (14) e compartilhou uma live nas redes sociais, onde gritou, chorou e pulou com o terceiro título conquistado pela agremiação, no carnaval carioca.

A Viradouro venceu com o samba-enredo "Arroboboi, Dangbé", que fala sobre a força da mulher negra, pelo culto à cobra sagrada e sabedoria africana.

A atriz está na frente da bateria desde 2022 e foi um dos destaques do desfile, com uma fantasia de armadura metálica, cravejada em pedrarias e com um adereço na cabeça.

Musa da Viradouro, Lore Improta também comemorou o título. "Não cabe no peito [a alegria], já chorei tanto, foi tão lindo nosso desfile, a gente merecia demais esse título. Uma vez eu falei que quando fala da Bahia a gente ganha, ganhamos!", disse em entrevista para a Globo.

Lore também representou uma guerreira, com uma armadura de ferro e plumas em tons quentes, simbolizando o encanto do fogo. Ela também estava na quadra da escola para acompanhar a apuração junto com a comunidade.