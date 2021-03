Dani Calabresa e Richard Neuman reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 16:37 | Atualizado 03/03/2021 16:40

"Quem vê momento romântico não vê a pinçada na lombar", brincou ela na legenda. Na imagem, a humorista ainda aparece com uma tiara de orelhinhas brancas e um véu!

O noivado aconteceu no último sábado. No Instagram Stories, Dani falou sobre o momento: "Os dois emocionados, aos prantos, porque ele parou na frente do castelo e me pediu em noivado. Estou morrendo, Brasil! Olha aqui, família (mostrando a aliança)".