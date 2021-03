Deborah Secco e Hugo Moura Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 11:30

Rio - Deborah Secco está com tudo em cima e sem nenhuma vergonha de dividir isso com seus seguidores. Em uma sequência de cliques postados no Instagram, a atriz mostrou a boa forma ao posar de biquíni. Na primeira foto, ao lado do marido Hugo Moura, com quem está junto há quase seis anos, Deborah fotografou o reflexo no espelho.

Na legenda, a atriz escreveu: "Que calor". Nos comentários, o casal recebeu muitos elogios dos colegas famosos. "Muito gata", escreveu David Brazil. "Que bonita né?", completou Letícia Colin.

Confira os cliques:

