Publicado 25/03/2021 12:07

Rio - O amor está no ar! Confinado em casa por conta da pandemia, Cauã Reymond tentou ver o lado bom do home office e aproveitou para elogiar a esposa Mariana Goldfarb, com quem está casado há quase dois anos. "Trabalhar de casa tem suas vantagens", escreveu o ator na legenda de uma selfie com a amada.

Nos comentários da foto publicada no Instagram, o casal recebeu muitos elogios de colegas famosos. "Lindos", escreveu Flávia Alessandra. Já Caio Braz comentou: "Quanta beleza".

