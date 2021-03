Orlando Morais e Glória Pires Reprodução Internet

Publicado 26/03/2021 11:07 | Atualizado 26/03/2021 11:09

Rio - Glória Pires se declarou para o marido, Orlando Morais, no Instagram, nesta sexta-feira. O músico está internado com covid-19 no Hospital DF Star, em Brasília. A atriz postou uma foto dos dois no Maranhão. "Os melhores momentos do mundo são sempre eternizados com você!", escreveu na legenda da imagem.

De acordo com o último boletim médico, Orlando Morais não está intubado, mas tem suporte de oxigênio para respiração espontânea e não apresenta alterações na pressão arterial e nem na frequência cardíaca.

O anúncio da internação de Orlando Morais foi feito pelo próprio cantor, nas redes sociais, na última terça-feira. "Amigos e amigas, estou me internando em um hospital de Brasília para melhor me tratar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fé sempre", escreveu.

Glória Pires e Orlando Morais são casados há 32 anos. Eles são pais de Antônia Morais, Ana Morais e Bento. Glória Pires também é mãe de Cleo, fruto do casamento com Fábio Jr. A atriz também considera Orlando como pai e costuma dizer que tem dois pais.