Por O Dia

Publicado 26/03/2021 15:38

Rio - Walcyr Carrasco recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta sexta-feira, em São Paulo. O roteirista contou a novidade através de seu Instagram.

Na legenda da imagem, em que aparece no carro recebendo a dose do imunizante, ele comemorou: "Chegou minha vez!!! Viva o SUS!", escreveu Walcyr, que usou as hashtags 'Vacina Já' e 'Vacina para Todos'.