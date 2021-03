Virginia Fonseca e Zé Felipe se casam reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 19:01

Rio - Virginia Fonseca e Zé Felipe estão casados! A digital influencer contou a novidade através de seu Instagram, nesta sexta-feira.

"E de todos os sonhos, um se realizou hoje! Me casei com o amor da minha vida, prometo ser fiel, te amar e te respeitar até que a morte nos separe!! Como eu sempre digo, te amo infinito e além", escreveu ela, ao publicar algumas fotos do momento.

O cantor também compartilhou o momento em seu Instagram. "Até que a morte nos separe, meu amor!! Te amo muito", publicou.



Vale lembrar que Virginia está grávida da primeira filha do casal, Maria Alice.