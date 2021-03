Maria Gadu Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 09:04 | Atualizado 27/03/2021 09:11

Rio - Maria Gadú surpreendeu os seguidores, na noite desta sexta-feira, ao comentar sobre o "Big Brother Brasil 21" no Twitter. Após declarar apoio público a Juliette e receber críticas por isso, a cantora respondeu uma crítica de um perfil que apoia a participante Sarah e a mensagem viralizou. O nome da cantora chegou a figurar entre os assuntos mais comentados da rede social.

fotogaleria

Publicidade

"Boa noite, gente! Agora é oração e álcool em gel. E torcida pela Juliette", escreveu a cantora em seu perfil oficial. O que ela não esperava é que o post geraria uma chuva de respostas e debate em torno da bifobia. No reality, Juliette teve falas consideradas equivocadas contra pessoas bissexuais como a cantora Maria Gadú.

Boa noite, gente! Agora é oração e álcool em gel. E torcida pela Juliette — Maria Gadú (@mariagadu) March 27, 2021

Publicidade

"Coragem torcer para essa bifóbica", respondeu um seguidor com foto da participante Sarah no perfil. Na sequência, a cantora rebateu e a mensagem viralizou no Twitter. "Melhor que torcer pra bolsominion negacionista", disse a cantora.

melhor que torcer pra bolsominion negacionista. — Maria Gadú (@mariagadu) March 27, 2021

Publicidade

Confira a repercussão do debate na rede:

a maria gadú foi cirúrgica aqui viu pic.twitter.com/l51Cyuy8TY — vini (@malibulox) March 27, 2021

Publicidade