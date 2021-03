Orlando Morais Reprodução

Publicado 28/03/2021 13:13 | Atualizado 28/03/2021 13:51

Rio - Internado na UTI em decorrência de complicações provocadas pelo coronavírus, Orlando Morais surpreendeu os seguidores, neste domingo, ao postar um vídeo no Instagram. No registro, ele ainda aparece abatido e com dificuldades para respirar, mas consegue agradecer o apoio que vem recebendo dos médicos e dos fãs, além de mostrar esperança.

"Gratidão por todas orações que tenho recebido! Minhas orações para todos que estão passando por esse momento tão difícil. Obrigado aos médicos Dr. João Poeys, Dra. Ludhmilla Hajjar e toda equipe do hospital", escreveu na publicação.

