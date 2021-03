Yudi Tamashiro Reprodução/Instagram

Publicado 29/03/2021 11:02

São Paulo - Nesta segunda-feira, Yudi Tamashiro, ex-apresentador infantil, voltou a pedir orações por seu pai, Nelson Tamashiro, nas redes sociais. O patriarca do artista está intubado por complicações da Covid-19. A mãe dele, Tânia Tamashiro, que também estava internada com o vírus, recebeu alta hospitalar no domingo.

"A luta ainda não acabou. Orem pela vida do meu pai, Nelson Kiyomitsu Tamashiro, que está em estado grave. Mas creio que Deus fará um milagre e o nome dele será glorificado", disse o apresentador, em postagem no Instagram.

A internação dos pais

No dia 15 de março, Yudi confirmou a internação de seu pai por conta da Covid-19. Três dias depois, no dia 18, a mãe do ex-apresentador também precisou ser hospitalizada por causa do vírus. Durante a internação de seus pais, Tamashiro organizou uma série de correntes de orações na internet.

Em uma situação, ele acabou por gerar aglomeração ao reunir fiéis na porta do hospital para orar. Na internet, fãs mandaram mensagens de apoio, mas também alertaram para o risco de contaminação.

"Muito bonito, mas pede para o pessoal usar máscara", disse uma seguidora. "Por favor, região de hospital é perigosa, coloquem a máscara", alertou uma segunda. "Do que adianta, se mobilizam, e todos aí estão no risco de contaminar. Máscaras todas usadas incorretamente. E aglomeração. Meio contraditório, né?", apontou um terceiro seguidor. Assista ao vídeo.