Faustão toma primeira dose da vacina contra Covid-19 Arquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 13:12 | Atualizado 29/03/2021 13:44

Rio - Fausto Silva recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta segunda-feira. Aos 70 anos, o apresentador da Rede Globo se encaixa na atual faixa etária da campanha da cidade de São Paulo, que engloba pessoas entre 69 e 71 anos.

fotogaleria

Publicidade

No "Domingão do Faustão" deste domingo, o apresentador, inclusive, cobrou a aceleração do processo de imunização à nível nacional. Em tom de brincadeira,, chegou a dizer que a trilha sonora da campanha brasileira seria a música "Devagar, Devagarinho", clássico de Martinho da Vila.

Após tomar primeira dose, Faustão se une a artistas como Alcione, Djavan, Laerte e Tony Ramos, que se emocionou ao dar entrevista após vacinação. Todos receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 nos últimos dias.