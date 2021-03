Jesus Luz pede Carol em casamento reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 14:01

Rio - Jesus Luz está noivo! Ele pediu a namorada, a DJ Carol Ramiro, em casamento durante a viagem dos dois para Fernando de Noronha. O casal publicou um vídeo do momento no Instagram, nesta terça-feira. "Você merece todo amor desse mundo! Hoje eu pude retribuir um pouco de todo esse carinho que você teve nos últimos 6 anos! Foi tudo lindo! Que Deus abençoe nossa união", escreveu o modelo e DJ.

Carol também falou sobre o pedido na mesma rede social. "E eu disse SIM, o mesmo “sim” que eu disse há 6 anos atrás quando nós nos beijamos pela primeira vez. O mesmo “sim” que eu digo todos os dias durante todos esses anos... e que vou continuar dizendo pro resto das nossas vidas! Hoje eu sei qual o real significado de uma união, é sobre compartilhar os sonhos da outra pessoa, sonhar junto com ela.

Eu te amo mais que tudo nesse mundo, obrigada por ser esse ser humano tão incrível e especial. Obrigada por se entregar e se doar tanto por nós e pela nossa família, obrigada por mesmo depois de tanto tempo ainda se reinventar e me surpreender.... Que sejamos sempre assim, unidos, parceiros um do outro, leves e apaixonados", publicou ela.