Publicado 06/04/2021 14:27 | Atualizado 06/04/2021 14:29

Rio - Luisa Sonza conversou com seus fãs enquanto esperava o pedido que fez em um restaurante chegar à sua casa. A cantora pediu sushi e aproveitou para fazer uma brincadeira. "Eu sou a legítima pessoa do meme ‘Dessa água não bebereis’. Estou encharcada, porque tinha duas coisas que odiava na vida: Sushi e Vitão. Você vê, menina?", brincou Luisa, bem-humorada.

"Tomara que o mozão não veja esses Stories. Mas, caso tenha visto, é brincadeira, amor, te amo", completou. Luisa Sonza e Vitão assumiram o namoro em setembro do ano passado. Antes de Vitão, Luisa foi casada com o humorista Whindersson Nunes, que atualmente está esperando um filho com a estudante de Engenharia Maria Lina Deggan.