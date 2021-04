Ana Hickmann e Alexandre Correa reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 14:54

Rio - Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, voltou a falar sobre sua batalha contra o câncer no pescoço, que foi descoberto em outubro do ano passado. Em vídeo publicado no canal da apresentadora, no Youtube, o empresário, que está curado, foi às lágrimas ao contar que tem medo de que a doença volte.

"Ainda estou fraco. Em situações de estresse, fico trêmulo (...). Estou frágil, mas com o apoio de todos, a gente está conseguindo se manter bem, trabalhar (...). Eu sou o mesmo cara [após a doença]... A gente tem medo de morrer. Tem medo de uma reincidência. Infelizmente, não tem um dia só que eu não pense que posso ter essa notícia de volta e ter que lutar de novo", afirmou.

O casal ainda respondeu algumas curiosidades dos fãs através do vídeo. Uma delas foi em relação a vida íntima deles. "Não vou mentir, a gente chegou ao ponto de fazer uma programação", afirmou ele. "Via de regra, estamos usando o box do banheiro para fugir do Alezinho. Damos banho nele, coloco ele no quarto, ligo o iPad, fecho a porta e vou correndo para o banheiro encontrar a Ana. Estamos na pandemia inteira na mesma posição", contou Alexandre.

Confira o vídeo!