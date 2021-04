Deborah Secco e o marido, Hugo Moura Instagram/Reprodução

Por iG

Publicado 08/04/2021 09:15

São Paulo - Deborah Secco e seu marido, Hugo Moura, tinham uma vida sexual muito ativa antes da atriz engravidar de Maria Flor, sua primogênita. "Quando engravidei, a gente transava dez vezes ao dia. E quando a Maria nasceu, foi um baque", contou ela, em entrevista a Sabrina Sato, no YouTube.

Após isso, Deborah Secoo, conhecida por atuar em produções da Globo, lembrou que apesar de gostar de seu estilo de vida, não escapa dos julgamentos. "A gente vive em um mundo de muito julgamento. As pessoas adoram tirar a responsabilidade delas e julgar os outros. Quando você se posiciona com sinceridade - graças a Deus eu convivo muito em paz com meus erros - as pessoas não olham assim. As pessoas não tem carinho pelas imperfeições, tem críticas", pontuou.

Atualmente Deborah está no ar em "Salve-se Quem Puder", na trama ela interpreta Alexia, uma atriz exuberante e desbocada, que chama a atenção por onde passa. Filha de Graziela (Debora Oliveri), irmã da invejosa Petra (Bruna Guerin), e neta de Ignácio (Otávio Augusto), com quem mantém uma relação de muita cumplicidade, Alexia tem na figura do avô seu grande incentivador na carreira.