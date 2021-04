Sasha e João fazem tatuagens iguais reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 16:42

Rio - Sasha Meneghel e o noivo João Figueiredo marcaram o amor que sentem um pelo outro na pele, nesta quinta-feira. Eles estiveram em um estúdio de tatuagem em Curitiba e fizeram um desenho de coração igual no braço. O resultado foi mostrado pela filha de Xuxa, no Instagram Stories. "Agora nós temos tatuagens combinando", escreveu ela.

fotogaleria

Publicidade

João também compartilhou o clique com a amada em sua rede social. Além do desenho no braço, o cantor ainda fez um no pescoço.