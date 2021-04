Carla Diaz João Cotta / TV Globo

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 11:32

Rio - Carla Diaz abriu uma caixa de perguntas no Instagram, neste sábado, para conversar com seus seguidores. A atriz respondeu algumas perguntas sobre o futuro de seu relacionamento com Arthur, que ainda está confinado no "BBB 21".

fotogaleria

Publicidade

"Sempre fui muito sincera e verdadeira com os meus sentimentos. Tudo o que eu vivi lá na casa foi de verdade. Porém, quando eu sai, me deparei com uma realidade muito diferente. Até porque na casa a gente só tem uma visão parcial das coisas. Quando saí, vi muita coisa que me deixou chateada, decepcionada", iniciou.

A atriz garantiu que não quer mais nada com o crossfiteiro. "Não foi o que me falaram, não. Eu vi. A aprtir disso, acabei sentindo e pensando diferente. Essa história não me pertence mais. Espero que vocês me entendam e me respeitem. Foi uma decisão que eu tive. Mas sorte no jogo".

Publicidade

A atriz, no entanto, falou que recebe muito carinho dos fãs do ex-casal e que os fãs são a parte boa do romance. "Essa é a parte boa que restou desta história. É isso que eu quero para a minha vida: esse carinho, preocupação, respeito, amor. Os Carthurs são fãs que chegaram por conta do casal que se formou lá na casa. E sempre recebo mensagens dizendo que estão comigo independente do que aconteça. Amo o carinho de vocês e quero vocês para o resto da minha vida. Amo vocês também".