Fenômeno da Internet, Stefhany do Crossfox se torna evangélica:

Por iG

Publicado 12/04/2021 10:47 | Atualizado 12/04/2021 10:49

São Paulo - Stefhany Sousa alcançou a fama nacional em 2009, com a versão da música 'A Thousand Miles', de Vanessa Carlton. Famosa da noite para o dia, ela foi reconhecida como "menina do Crossfox". Hoje com 29 anos, a autora de 'Eu sou Stefhany' comentou sobre momentos difíceis para a revista Quem.

Ela conta que buscava fama, mas que só se encontrou de verdade em 2013, quando se converteu à religião cristã. "Nunca existiu aquela confiança que a Stefhany de antes parecia ter. Eu queria parecer ser assim por causa da fama, para chamar a atenção das pessoas. Mas não era confiante. Eu era uma jovem cheia de sonhos, tinha o sonho de ser reconhecida e viajar muito. Eu achava que quando tivesse o meu sonho realizado não ia ter mais o vazio dentro de mim", disse.

Stefhany também disse que não canta mais a música que a deixou famosa. "As pessoas no início não queriam muito aceitar e pediam para cantar, mas hoje elas louvam junto comigo. Elas dizem até que foi muito bom eu ter tomado a decisão. Em 2009, eu pensava em falar sobre mim, sobre aquela mulher empoderada e absoluta. Hoje sou outra pessoa e sei que nasci para falar de Deus", contou.

"Eu não tenho porque falar de mim, todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos dependentes de Deus. Hoje a Stefhany não fala mais dela e por isso tirei o 'absoluta' do nome. Absoluto é só Deus. No início da minha carreira gospel ainda usava no CD, mas era estratégia para as pessoas lembrarem de mim e verem que Jesus tinha me salvado", afirmou.

Ela passou por momentos complicados

Stefhany quase morreu duas vezes - ela atribui a sobrevivência à religião. A última vez foi em 2018, quando estava casada com o fazendeiro Roberto Campos. Ela foi acusada de dar o golpe do baú. Atualmente, a cantora gospel se recusa citar o nome dele.

"Já passei por muitos momentos difíceis na minha vida, mas certa vez, estava dentro do meu quarto desesperada e angustiada por estar sendo acusada, me senti muito mal. Recebi muitas ligações de muitos pastores. Tinha um ano de agenda fechada. Tudo foi cancelado e só sobraram duas datas na agenda marcadas para o ano inteiro", contou.

Ela relembrou o momento em que quase se matou: "Eu me desesperei muito e no momento de dor escutei uma voz dizendo: 'Tira a sua vida porque você não vai cantar mais'. Logo em seguida, recebi uma mensagem desmotivadora de uma pessoa que dizia: 'você não serve mais para o ministério de Deus, para cantar, você tem que cantar'", disse.

"Eu chorei muito e dobrei os meus joelhos. Disse: 'Deus, eu nasci para te servir e sei disso, mas se o Senhor quiser que eu seja uma pessoa comum, não vou gravar mais e exercer o Ministério. Vou continuar te louvando, mas da minha casa ou do banco da igreja. Se essa for a sua vontade, faça com que esses dois pastores me liguem e desmarquem essas duas agendas'. Queria esse sinal", continuou.

"De repente comecei a sentir uma paz sobrenatural e escutei uma voz firme e mansa: 'Não temas porque eu estou contigo'. Comecei a escrever no papel tudo o que Deus estava falando comigo. Naquela mesma semana, comecei a receber ligações e aquele ano foi o da agenda mais cheia. Foi uma resposta de Deus para a minha vida. Eu já pensei em desistir, mas Deus não me deixou parar", contou.

Hoje, Stefhany não pensa na fama. "Meus projetos para 2021 são ser alguém melhor e ter mais amor. Quero visitar aqueles que estão doentes, quando for permitido, alimentar o que tem fome, levar o louvor e a palavra de Deus para quem precisa, ver vidas transformadas por meio do evangelho. Quero mudar de vida, mas não pensando só em mim, mas para poder ajudar o outro que precisa", disse.