Publicado 12/04/2021 10:54 | Atualizado 12/04/2021 10:56

Rio - Fã da interação nas redes sociais, Isis Valverde dividiu mais um pouco da sua intimidade com os seguidores. Neste domingo, a atriz postou cliques de biquíni com direito a diversos closes. No quintal de casa mesmo, Isis inovou nas poses e performou para as fotos.

Nos comentários, não faltaram elogios à boa forma da atriz. "Que monumento meus amigos, que monumento", disse um seguidor.

