Anitta e Lipe se beijam em reality na ilha Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 12:05

Rio - Além de falar sobre a traição que sofreu no relacionamento com a ex-noiva Yá Burihan , Lipe Ribeiro também contou sobre sua relação com a cantora Anitta. Perguntado por Lucas Selfie se existiu um plano de namoro entre o casal, Lipe negou.

"Cara, não, em nenhum momento. Os dois sabiam o que tava acontecendo. A gente sabia desde o começo que ela ia morar fora e está tudo bem. Mas é uma mulher, assim, sem palavras, do caralh* mesmo, que acrescentou demais. Mas a gente sabia da distância. Ela tá em Miami, morando", justificou o influenciador digital e ex-participante da 'Fazenda', ao falar da distância entre os dois.

Mesmo assim, o influenciador suspeita que os dois pudessem ter continuado juntos caso ela continuasse no Brasil. "A gente não tentou botar rótulos. Não tem como intitular alguma coisa. Mas talvez sim. Ela morava do lado de casa. Ela ficou um tempo aqui, a gente se encontrava praticamente todo dia", explica Lipe dando detalhes da rotina do ex-casal.