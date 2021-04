Anitta e Becky G colaboraram na música "Banana" Reprodução

Publicado 29/04/2021 18:27 | Atualizado 29/04/2021 18:36

Rio - Um dia antes do lançamento de seu novo single 'Girl From Rio' , Anitta proporcionou mais um momento inusitado na internet. A cantora enviou um kit de itens promovendo a canção para sua parceira na canção "Banana", Becky G. A artista americana mostrou os mimos recebidos em seus Stories, mas o que chamou sua atenção foi a peça de baixo de um biquíni que achou ser "uma bandana fofa".

"Não vou mentir, primeiramente pensei: 'Uau, que bandana fofa'. Mas não, é a parte de baixo de um biquíni", diz a cantora em tom de brincadeira. Becky G, que é de origem mexicana, antes, estava elogiando Anitta pela forma como a cantora representa o lugar de onde veio e o orgulho que demonstra ter de suas origens.

"Você nunca falha em fazer coisas incríveis! Estou muito animada para 'Girl From Rio' e para conhecer mais sobre você e a história de seu lindo lar", declarou Becky G, enquanto mostrava o kit recebido de Anitta, contendo imagens promocionais e outros presentes, como o biquíni. A carioca repostou todos os stories compartilhados pela colega, com direito a risadas pela confusão com a peça de roupa.

"Girl From Rio" ("menina do rio", em português) é o novo single de Anitta que será lançado nesta quinta-feira (29), às 19h. A canção faz parte do álbum de mesmo nome, ainda sem data de lançamento, e resgatará em seu clipe elementos da infância e adolescência de Anitta, incluindo locais típicos do subúrbio carioca, como o Piscinão de Ramos.