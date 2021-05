Por O Dia

Publicado 10/05/2021 19:17

Rio - Nesta segunda-feira (10), Ana Maria Braga se manifestou contra os ataques que os participantes do "BBB21" têm recebido nas redes sociais. A apresentadora do "Mais Você" citou alguns casos que chamaram atenção e questionou a postura dos internautas.

"A Camilla de Lucas recebeu R$ 25 mil de um fã e devolveu lembrando que tem gente morrendo de fome. Juliette teve de intervir para tentar parar o linchamento virtual da Viih Tube. O Arthur Picoli está recebendo ameaças de morte. O que está acontecendo, gente? Black Mirror?", escreveu em seu Twitter, se referindo à série americana que mostra cenários sombrios marcados pelo uso de novas tecnologias.

Nesta segunda-feira, a psicóloga Lumena Aleluia também precisou fazer um apelo contra as ofensas recebidas nas redes sociais . "Até quando vou ter que pedir desculpas pelos erros no programa? O jogo já acabou. Por favor, me deixem em paz", escreveu, mostrando prints das mensagens.