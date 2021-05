Mc Kevin Redes Sociais

Publicado 17/05/2021 15:59

Rio - Evelin Gusmão, ex-namorada de MC Kevin, morto após cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca , se emocionou em postagem nas redes sociais direcionada ao funkeiro. A jovem é mãe da única filha de Kevin Bueno e contou que, até então, não havia contado a notícia para a pequena.

"Amanheceu, e eu ainda não encontrei palavras para dizer pra sua filha que você nao está mas aqui, não consigo acreditar na sua partida prematura. Você viveu intensamente todos os dias da sua vida, e poderia ter vivido mais", afirmou em publicação no Instagram que reúnia diversas fotos do MC com sua filha.

"Vá em paz, sabendo que o maior amor é verdadeiro da sua vida ficou, ficou comigo, e será muito bem cuidada. Prometo protegê-la e amá-la para todo o sempre como sempre fiz. Tenho certeza que sua filha terá muito orgulho de você porque assim sempre ensinei e vou manter isso. Sua xerox, o seu verdadeiro eu, a sua alegria, seu pedacinho", escreveu Evelin.

