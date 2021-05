MC Kevin se casou com Deolane Bezerra em 28 de abril fotos Reprodução/Instagram

Publicado 18/05/2021 13:20 | Atualizado 18/05/2021 13:26

Rio - A viúva de MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra, fez um discurso durante o velório do funkeiro que aconteceu na zona norte de São Paulo. Ela criticou as "amizades falsas" do marido durante o discurso e foi aplaudida pelas pessoas que estavam presentes.

"Família é pai, mãe, irmão. Isso aqui é coisa de falso amigo. Eu cansei de falar para o Kevin tomar cuidado, abrir o olho. Ele tinha muito amigo falso, sanguessuga. Cansei de falar para o Kevin que tudo tem consequência na vida", disse Deolane.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a advogada está na quadra da Vila Maria, onde aconteceu o divórcio, e fala sobre a circunstância da morte de MC Kevin. A advogada diz que não houve briga e que o funkeiro foi no quarto encontrar um casal de amigos que iria acompanhá-los durante a viagem pelo Rio de Janeiro.

Deolane ainda reforçou que eles viajariam com um casal de amigos e não vários amigos solteiros do cantor. "Homem casado não anda com homem solteiro. São vidas diferentes, são atitudes diferentes. O Kevin tinha 23 anos, cansei de perdoar pela vida que ele levava", disse.

"Eu amei e perdoei. Eu e o Kevin passamos um ano e dois meses juntos que valeu mais que dez anos de casamento de muita gente que está aqui. O que me conforta é saber que, até o último dia de vida dele, ele morreu me amando", a viúva de MC Kevin conclui.

