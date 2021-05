Diplo Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 09:32 | Atualizado 19/05/2021 09:37

Rio - Meme tipo exportação! Nesta semana, um meme brasileiro viralizou - mas tanto! - que chegou até o DJ americano Diplo, conhecido por parcerias com Pabllo Vittar e Justin Bieber. Na brincadeira, fãs do artista refizeram a capa de sua playlist no Spotify, mas com a foto de Miguel Falabella no lugar.

Apesar de ter chegado até Diplo, o meme não foi entendido por ele como uma brincadeira. Em um vídeo postado no TikTok, o artista mostrou ter realmente acredito que o Spotify brasileiro tinha feito uma confusão e lamentou. "Lembrando aqui da vez que o Spotify Brasil fez uma playlist com as minhas músicas mas misturaram com outro cara branco genérico", disse. Alguém avisa?

