Publicado 19/05/2021 10:10 | Atualizado 19/05/2021 10:12

Rio - Felipe Neto criticou, na terça-feira (18), a repercussão em cima da morte de MC Kevin, de 23 anos, que morreu no domingo (16) após queda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. "Vocês podiam parar de falar, julgar e criticar uma pessoa que morreu, né? Acho que não é pedir muito", escreveu o youtuber em sua conta no Twitter.

Mais tarde, na mesma rede, Felipe Neto reclamou da falta de compaixão das pessoas com MC Kevin. "Dane-se que tava com fulana, que andava com solteiro, que fez vídeo falando não sei o quê, que a mina isso, que a esposa aquilo. O cara está morto e vocês tão 'espetacularizando' uma pessoa morta aos 23 anos de idade. Pelo amor de Deus, tenhamos o mínimo de compaixão", continuou ele.

A morte de MC Kevin está sendo alvo de rumores, pois, segundo apuração da Polícia Civil, algumas versões foram identificadas. Atualmente, a investigação tenta apontar qual é a verdadeira. O cantor foi velado e enterrado ontem (18), em São Paulo. Nas redes sociais, Valquiria Nascimento, Deolane Bezerra e Ellen Bueno, mãe, viúva e irmã de Kevin, respectivamente, atribuíram a morte do cantor aos "falsos amigos".

