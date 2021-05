Agnes Nunes Divulgação Disney

Por Juliana Pimenta

Publicado 21/05/2021 09:37

Rio - Além do sucesso de 'Vish' , Agnes acaba de lançar um outro grande projeto. A cantora foi a voz brasileira escolhida para 'É hora de Celebrar – Coragem e Gentileza', a nova campanha das princesas da Disney. "Receber esse convite me deixou muito feliz e me fez pensar em todo o caminho que eu passei até fez chegar até aqui. É muita representatividade, e não só pra mim, mas também para outros meninos e meninas. Fiquei muito honrada", diz Agnes que quer incentivar cada vez mais jovens como ela a seguirem seus sonhos.

"Eu tenho meu sotaque muito forte, muito presente. E eu não tiro meu sotaque para nada. Quando eu canto, quando eu falo. Então eu acho que é uma inspiração para meninos e meninas que cantam e que querem cantar. Essa música, essa campanha, tem como base a representatividade e a coragem de buscar seus sonhos, que é uma coisa que guia o mundo das princesas", conta a cantora do single 'Começou', que representa o Brasil no projeto mundial.

A música temática da campanha, vem acompanhada de um videoclipe que estreia nesta sexta-feira, às 20h, simultaneamente no canal oficial do YouTube DisneyMusicBR Vevo, nas contas oficiais da Disney Princesa Brasil no Instagram e Facebook além dos canais Disney Channel e Disney Junior.