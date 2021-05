Viih Tube, no "Encontro com Fátima Bernardes" Reprodução/TV Globo

Publicado 21/05/2021 13:31

Rio - Viih Tube foi a convidada desta sexta-feira (21), do "Encontro com Fátima Bernardes", e deu novos detalhes sobre sua amizade com Juliette, fora do "BBB21". Segundo a youtuber, as ex-sisters conversaram após o fim da edição e resolveram os conflitos que surgiram durante o confinamento.

"A gente já conversou, só nós duas, ninguém vendo, conversamos muito e colocamos tudo para fora. Ela gosta de mim, ela me ama e eu a amo. Tenho o perdão dela, de qualquer coisa que eu fiz que magoou, e isso, para mim, é o que importa. O que as pessoas vão pensar, neste momento não importa mais. Está tudo bem, graças a Deus", afirmou Viih Tube.

A influenciadora também justificou suas falhas com a campeã da temporada: "A amizade que ela entregou para mim, eu tive medo. Como eu acabei me entregando para a Thaís, eu acabei me afastando da Ju. Ela é uma mulher incrível, eu realmente fui muito imatura em alguns momentos", reconheceu.

