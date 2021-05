MC Kevin e Bianca Dominguez Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 14:46

Rio - Umas das principais testemunhas do caso que envolve a morte de MC Kevin , no último domingo, Bianca Dominguez foi às redes sociais avisar que falará ao público pela primeira vez. "Amanhã minha entrevista vai ao ar no 'Domingo Espetacular'. 21 horas. A verdade é uma só e espero que entendam porque não falei antes", escreveu a jovem nos stories do Instagram.

De acordo com algumas testemunhas, Bia estava com Kevin na varanda no momento da queda do MC. De tal forma, a visão dela sobre os fatos é crucial para o entendimento da morte. Nas redes sociais, no entanto, Bianca vem sofrendo ataques. Ao se pronunciar sobre a entrevista na Record TV neste domingo, a jovem foi novamente criticada. "Biscoitando em cima da morte do cara", disse uma seguidora.

Confira a última foto postada por Bianca no feed: