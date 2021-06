Tainá Grando e Faustão - Reprodução

Publicado 22/06/2021 08:57 | Atualizado 22/06/2021 08:59

Rio - A saída de Fausto Silva da Globo após 32 anos de "Domingão do Faustão" gerou uma série de homenagens ao apresentador na TV e nas redes sociais. Depois de nomes como Fátima Bernardes Luiza Possi , foi a vez da ex-bailarina do programa Tainá Grando relembrar momentos marcantes de sua trajetória nos oito anos em que permaneceu como colaboradora do apresentador.

"Domingão oficialmente sem o Faustão... Não tem como eu não lembrar de toda a minha trajetória durante quase 8 anos lá", iniciou ela, que em seguida destrinchou momentos de sua carreira com o apresentador.

"Comecei no ballet, fiz todos os quadros de dança possíveis, aprendi a me virar na produção, viajava pra fazer a seleção da galera pra vários quadros do programa, fui repórter do GShow, assistente de coreografia no Dança dos Famosos, professora no Dança dos famosos e depois que eu sai, voltei como Jurada... Aprendi tanto, entrei tão novinha com meus 19 aninhos toda iludida achando que era só glamour", prosseguiu.

"O bagulho é doido e eu sou grata pelo aprendizado e pelas amizades que eu fiz lá dentro e que duram até hoje", finalizou Tainá Grando.