Pedro Scooby participa do ’Encontro’Reprodução/TV Globo

Publicado 18/01/2023 12:28 | Atualizado 18/01/2023 15:38

Rio - Pedro Scooby falou um pouco sobre o nascimento de sua filha com Cintia Dicker, nesta quarta-feira (18), durante participação no "Encontro". Aurora, que é fruto do relacionamento do surfista com a modelo Cintia Dicker, passou por uma cirurgia e dois procedimentos médicos logo após o parto. O ex-BBB explicou que a mulher falará sobre a causa da operação da filha deles, caso considere necessário.