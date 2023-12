Pedro Scooby se defende de acusações após abrir processo contra Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Pedro Scooby se defende de acusações após abrir processo contra Luana PiovaniReprodução/Instagram

Publicado 20/12/2023 10:34 | Atualizado 20/12/2023 10:44

Rio - Pedro Scooby, de 35 anos, esclareceu que não quer metade do valor do apartamento de Luana Piovani em Nova York, após a atriz e apresentadora colocar o imóvel à venda. O surfista rebateu a acusação de uma internauta e ressaltou que trabalha para ganhar seu próprio dinheiro.

fotogaleria

"Aposto que ele quer a metade do apartamento de Nova York", disse uma seguidora do perfil 'Segue a Cami', no Instagram. O surfista não ficou calado. "Pode ter certeza que não. Trabalho pra conquistar o meu! Ate porque ela comprou com o dinheiro dela!".

O assunto surgiu depois de Luana Piovani, de 47 anos, publicar um desabafo em sua rede social. Ela comentou que um homem quer tomar seu dinheiro e expõs que pagou as despesas dessa pessoa durante oito anos. Muitos acreditam que se trata de uma indireta para Scooby, pai de seus filhos, Dom, Bem e Liz.

Nos stories, a atriz compartilhou um post que dizia: "Respeito é como a pessoa se comporta na sua frente. Caráter é como ela se comporta na sua ausência". Na legenda, ela escreveu: "Alecrim dourado não tem caráter. Finge de ovelha, mas mais um homem escroto que não preza por quem dos seus filhos!! Querendo me tomar dinheiro? Não bastaram oito anos de contas pagas?! Dentista, comida, viagens, pediatra, oito funcionárias?! Vou rir quando a conta chegar", escreveu, sem citar nomes.