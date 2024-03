MC Daniel - Globo/ Léo Rosário

Rio - MC Daniel, conhecido como o Falcão do Funk, ganhou destaque há dois anos e se tornou uma figura popular no cenário do funk brasileiro. Natural de Taboão da Serra, São Paulo, o jovem de 25 anos, já foi funcionário de limpeza em uma grande rede de restaurantes, cursou Educação Física e foi produtor na gravadora de rap 1kilo, onde começou a fazer contatos para se tornar famoso. Além de sua ascensão na música, sua vida pessoal chamou atenção ao namorar as atrizes Mel Maia e Yasmin Brunet, por quem torce "até o fim" no "BBB 24".

Extrovertido e com muito bom humor, MC Daniel está no elenco da "Dança dos Famosos" de 2024 e revela que seu principal objetivo é fazer a avó feliz, enquanto os outros participantes lutam em levar um carro 0km para casa. De fato dinheiro e carro não são problemas para o artista, que recentemente presenteou a mãe com um carro de luxo, um relógio Rolex e ostentou joias de R$ 179 mil durante a apresentação no estúdio do "Domingão". Confira a entrevista completa com o músico.

Você está torcendo para a Yasmin no BBB 24? O que está achando do jogo dela e o que pretende dizer quando ela sair?



Quero vê-la, abraçá-la, conversar com ela sobre tudo o que achei positivo ou negativo lá dentro. A minha torcida vai se por ela até o fim, independente do que aconteça. Porque eu sei quem ela foi para mim, para minha família, para os meus amigos.

Que coisas negativas você acha que aconteceu com ela no BBB?

Às vezes, ela não vai ver algum VT, como os dos caras que falaram do corpo dela. Esse tipo de situação eu vou falar com ela.

Você acha que está tranquila a participação dela até o momento?

Não posso falar com propriedade porque não tenho tempo para assistir. Eu acabei de voltar na Itália, fui lá desfilar pela Phillip Plein, estou fazendo meu show novo, vai ver o filme com a Vanessa Giácomo. Aí já tem a "Dança dos Famosos" também. Tem as minhas empresas, então eu tenho que fazer música, tenho que fazer clipe, meu álbum... Se eu falar que estou assistindo, estarei mentindo e não posso falar isso.

Você participaria do BBB?

Eu participaria se fosse para ganhar mais do que ganho aqui fora, ir lá para me submeter a ganhar em três meses o que ganho em um mês ou dois, eu acho que não é vantajoso para mim. Ficar longe da minha família também.

Então você concorda com o que o Rodriguinho disse, que esse prêmio de R$ 3 milhões, dá para fazer aqui fora rápido?

Depende do que é a opinião dele. Para mim, se ele entrou pro jogo, ele entrou sabendo que ele devia fazer isso. No exato momento em que eu me encontro na minha carreira, não seria vantajoso. Como eu deixaria de desfilar na Itália, de fazer a Dança dos Famosos, de fazer um filme com a Vanessa Giácomo, de fazer o meu álbum para poder ir para um reality? Não seria inteligente".

Você está se mudando com o Rio só por causa do programa ou já era um plano seu?

Sempre tive vontade, mas venho por causa do programa, porque eu não consigo ficar longe da minha família. Não posso falar onde é a casa, se não ferrou a minha vida. É uma casa maneira.

Então você será um personagem frequente da noite carioca?

Não, não sou um cara que gosta muito disso, não. Eu gosto de trabalhar, de ler, de estudar, de cuidar do meu corpo, de estar próximo de Deus, da minha família. Eu não sou um cara de várias festas, de bebida, de drogas, de mulher, eu não sou um cara disso.

Gosto de jantar, tomar vinho, encontrar a Lud (Ludmilla), a Jade (Picon), Anitta, (Pedro) Scooby e diversos amigos. "Geral" que mora aqui... Romário, Gabigol.

Qual o ritmo você acha que vai dançar bem e o que terá mais dificuldade?

Nunca dancei na minha vida, então não tenho como falar que vou dançar forró, jazz. Difícil vai ser eu ter tempo, né? Porque eu vou ter que conciliar a minha vida com o programa, o ensaio e a dança. Então, vai ser muito difícil.

Não caiu sua ficha ainda que você está aqui? Você ainda não entendeu a dimensão da sua fama?

Eu tento agir ao máximo como se eu não fosse famoso e acho que é isso que faz com que as pessoas tenham respeito e admiração por mim. Só faço o meu trabalho, quero impressionar a minha família e meus amigos que me conhecem antes de tudo isso.

Se alguém falou que sou famoso ou não sou, não gosto disso porque fica um pouco soberbo.

Você ainda tem essas reações do tipo 'meu Deus, estou falando com o Luciano Huck?'

Um pouco menos, no começo tinha mais. Faz dois anos, então já tenho um pouco de costume. Agora vou atingir outro público, furar bolha, virada de chave.

Conte como você lida com a vaidade? Quantos procedimentos já fez?

Sou um cara bem vaidoso. Fiz harmonização facial, coloquei lente nos dentes e ganhei 10 quilos. Fiz tatuagens e contratei um estilista para poder me vestir também. Antes estava bem "estragadinho". Agora melhorou minha autoestima, estou mais confiante, mais calmo e pronto para ir bem em diversas situações.

Como você lida com as críticas por ostentar demais nas redes sociais com joias e carrões, por exemplo?

É algo que não me incomoda. Se eu não fosse famoso, as pessoas não estariam falando de mim. A minha preocupação é impressionar a minha família e os meus amigos. Se eu tiver dando orgulho para eles, que são as pessoas que me criaram, a opinião de outras pessoas não importa para mim. Apenas a de quem me ama. Na maioria das vezes, quem vai criticar é quem não gosta de mim ou um "hater" que tem um tempo sobrando para poder cuidar da minha vida e não da dele.

É por isso que, na maioria das vezes, a vida dessas pessoas não vai para frente porque elas estão preocupados com o que gasto, compro, canto, visto, onde estou e esquecem de cuidar da vida deles. O ódio deles só aumenta e a medida cresce, eu faço igual massa de pão, quando mais bate, mais cresce".