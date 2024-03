Nego Di mostra encontro com Rodriguinho e Thiaguinho - Reprodução do Instagram

Nego Di mostra encontro com Rodriguinho e ThiaguinhoReprodução do Instagram

Publicado 11/03/2024 09:51 | Atualizado 11/03/2024 10:12

Rio - Rodriguinho tem recebido o carinho dos amigos após ser eliminado do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. O cantor surgiu soltando a voz ao lado de Thiaguinho em um vídeo publicado por Nego Di no Instagram, neste domingo. Na publicação, o criador de conteúdos digitais, que participou da 21ª edição do reality global, falou sobre a emoção de encontrar os ídolos em São Paulo e exaltou os dois.

fotogaleria

"Muita gente pode não entender a minha felicidade nesse momento, mas eu fazia o cabelo igual ao do Rodriguinho e e tentava me vestir igual ao Thiaguinho. Eu era (sou) tão fã que eu dizia pra todo mundo:

'Eu não posso morrer sem conhecer eles. Eu cantava 'Palavras de Amigo' com o meu irmão Yuri Dos Anjos. Ele era o Rodriguinho, eu era o TH. Depois a gente invertia. 'Deusulivre' se alguém falasse alguma coisa deles na nossa presença. Sei todas as músicas dos dois, sei as falas das músicas e os arranjos delas também. Na moral? Impossível fingir costume", escreveu Nego Di na legenda.