Nego Di foi o recordista de rejeição em paredões com 98,76% dos votos Globo / João Cotta

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 18/02/2021 07:00

Rio - A eliminação do comediante gaúcho Nego Di, de 26 anos, deu uma boa movimentada no "BBB 21". O humorista, que bateu o recorde de rejeição em paredões, levou 98,76% dos votos. Ele era um importante integrante do grupo de Karol Conká, que conta ainda com Lumena e Projota.

Sua participação no reality show da Globo foi marcada por polêmicas. Logo no início da atração, Nego Di era amigo de Lucas Penteado, mas com o andamento do jogo se afastou do rapaz e foi duramente criticado pelo público ao vetá-lo da prova do líder, uma vez que só tinha conquistado a liderança e o poder do veto com a ajuda do próprio Lucas. Nego Di também foi acusado na internet de incentivar a importunação sexual de Carla Diaz em conversa com Arthur e Projota, entre outras coisas.

Agora que está fora do reality show, Nego Di se arrepende dos erros e credita sua eliminação ao fato de ter se aliado ao grupo errado. "Muitas pessoas acham que eu fui vilão, mau caráter. Mas houve também quem percebeu que eu estava com as pessoas erradas. Eu só tinha como analisar aquilo que estava na minha frente para poder julgar e me posicionar", diz o humorista, que avalia sua trajetória.

"Foi uma trajetória confusa. Me vi perdido em vários momentos, sem saber o que fazer e no que acreditar. Depois que eu saí, percebi que realmente estava cego, talvez até tenha sido manipulado lá dentro", analisa o ex-brother, que também percebeu o comportamento intransigente de alguns participantes com quem se relacionava.

"Eu estava em um grupo que o público quer muito tirar, que galera está vendo como os vilões da casa. Agora eu percebo que algumas coisas que eu pensava lá dentro realmente fazem sentido aqui fora. Eu tive alguns debates com a Lumena, por exemplo, sobre a militância dela. Eu também comentava com a Karol (Conká) para ir com calma. Amigo não é jogar gasolina; ele te puxa para a realidade. Existe uma linha tênue: eu pensava que poderia ser boa ou ruim a atitude dela. Então, se eu fosse contra, poderia ser bom para mim ou péssimo, porque o Brasil todo poderia se voltar contra mim, achando que eu não estava vendo algo no meu nariz", explica.

O humorista acredita ter levado a culpa por atitudes que na verdade tiveram a iniciativa de Projota. "O Projota era um cara com quem eu tinha uma ligação muito grande lá dentro. Várias coisas que nós pensamos foram ideias dele. Mas, por ele ser o Projota, parecia que as pessoas colocavam o artista à frente de qualquer situação. Eu tenho essa característica de ser muito visceral quando não concordo com alguma coisa. Assumo um posicionamento e não consigo fingir e falar com o outro como se nada estivesse acontecendo. Isso me prejudicou. Já o Projota era um cara muito político. Mesmo se ele estivesse com raiva da pessoa, ele conseguia dançar junto e dar risada. Em determinado momento, eu me vi não falando com as pessoas dentro da casa. E, por mais que seja um ideal meu, é como o Tiago falou ontem: quando a gente enrijece muito, o risco é quebrar. Eu sou muito inflexível, é uma questão minha. Eu acho que estou certo e demoro até perceber que não".

A representatividade teve um importante papel na aproximação de Nego Di com Karol Conká, Lumena e Projota. "Quando eu vi várias pessoas negras na casa, fiquei muito feliz. Então, eu comecei a me aproximar dessas pessoas porque nós temos muitas coisas em comum, nós trocamos experiências, vivências que tivemos. E eu fui me aproximando e lapidando essas relações. Com uns tinha mais proximidade, com outros nem tanto", disse o comediante, que pretende manter os laços de amizade com algumas pessoas fora do reality.

"Uma amizade que eu quero trazer aqui para fora é o Projota. Independentemente de ter ido pelo caminho errado ou não, é um cara que precisa ver essas coisas que eu vi porque também caiu nessa teia – eu enxergo dessa maneira. O Fiuk é uma pessoa de quem eu aprendi a gostar, apesar de muita gente não entender o jogo dele na casa. Eu vi que ele tem um coração bom, se preocupa com o que ele vai fazer lá dentro, com as pessoas. A Viih Tube também é alguém que eu quero ter contato, pois tive um carinho muito grande por ela na casa. Tem uma galera legal, mas eu ainda preciso entender o que aconteceu na minha ausência para ver se realmente vale a pena conviver com essas pessoas".

O arrependimento só bate quando o assunto é Karol Conká. "Hoje, com outra visão, eu me arrependo de ter ficado tão próximo à Karol. Eu me arrependo de não ter tido a sensibilidade de ver o que estava sendo feito ali. Se eu não tivesse ficado próximo a ela, o resto não aconteceria", acredita.

Apesar de tudo, Nego Di diz que levará muitos ensinamentos do jogo. "Eu tiro muitos aprendizados, principalmente por ter estado próximo a tantas mulheres ao mesmo tempo. A gente não tem noção do quanto é difícil a vida de uma mulher. Eu já tinha uma ideia por conta da minha mãe e de ver tudo o que ela passou. Mas, mesmo assim, às vezes a gente acha que é um bom homem, um bom companheiro, mas só está fazendo o mínimo. Eu venho percebendo isso ao longo do tempo, mas com os relatos delas eu me dei conta de que eu já fui um idiota e achei que estava sendo legal. Em outras questões, como a paternidade, eu percebi que sou um bom pai. Outro ensinamento que eu levo comigo é não confiar facilmente nas pessoas, sempre tentar não me envolver em treta que não é minha. Eu já tinha isso comigo, mas lá dentro eu acabei mergulhando no jogo e em tudo o que estava rolando. Acho que agora vou acabar me fechando mais".

Fora do programa, o humorista pretende digerir tudo o que está acontecendo e focar na carreira. "Quero ver e analisar melhor tudo o que aconteceu, até para poder me posicionar a respeito. Espero que as pessoas entendam. Eu sei que é difícil porque eu já estive do lado de fora e, aqui, a gente acha que é de um jeito, mas quando chega lá dentro é totalmente diferente. Eu vou seguir trabalhando, criando meu conteúdo. Profissionalmente, eu já vinha estruturando um novo texto para um show de stand-up comedy. Eu quero finalizar esse texto e gravar um especial de comédia falando sobre algumas situações da pandemia, de toda essa mudança que a nossa vida teve e também dessa experiência minha dentro do BBB".

E a torcida, vai para quem? "Eu ainda não pude analisar todas as pessoas. Mas, pelo que eu vi, tem uma galera que está muito unida: Gil, Juliette e Sarah. Eu também vejo possibilidade de o Caio vencer. Juntando o que eu vi aqui fora e lá dentro, eu enxergo ele como uma pessoa muito verdadeira, boa, que se preocupa com o outro. Eu torceria para ele tranquilamente. Além dele, eu torceria para o Projota e para a Viih. Mas, pensando no geral, o Caio está fazendo um jogo legal".

Repercussão na internet

A eliminação de Nego Di causou uma grande comoção nas redes sociais. Vários artistas comemoraram a saída do humorista do reality show. Bruno Gagliasso disse que achou a porcentagem baixa. "98% e eu acho que foi pouco", disse o ator no Twitter.

Maisa Silva se surpreendeu com a união dos brasileiros para tirar Nego Di do programa. "Meu Deus, 98,76%. O Brasil se uniu mesmo nessa, viu", disse a apresentadora. Ludmilla afirmou que o grupo de Karol Conká vai ser eliminado um de cada vez. "98,76%. Eu estou em choque. Vai, faz a fila e sai um de cada vez", escreveu a cantora. "Pronto, Nego Di. Agora é só esperar a Karol sair com 100%", brincou Kevinho.

Não foi fácil para o humorista ver tantos artistas fazendo críticas ao seu respeito. "Eu me vi devastado quando cheguei no hotel (ao sair do reality show), porque você vê pessoas que considerava amigos virando as costas. Artistas que eu sempre fui fã fazendo campanha contra mim. Eu sofri muitas ameaças de morte, inclusive. O meu filho não pode mais ir à escola. Hoje ele não está indo a escola por isso. Eu não acredito que eu tenha feito algo para ser ameaçado de morte. Eu fui eu mesmo de acordo com o que eu podia ver lá dentro".



Recorde de rejeições

Nego Di foi o recordista de rejeição de todas as edições do "Big Brother Brasil". O humorista teve 98,76% dos votos contra 0,87% de Fiuk e 0,37% de Sarah, que acabou se tornando a participante menos votada da história do programa. Antes de Sarah, a recordista havia sido Rafa Kalimann, que teve apenas 0,59% em um paredão contra Pyong Lee e Babu Santana no "BBB 20".

Mas Nego Di não é o único que teve uma alta porcentagem de rejeição. Aline, do "BBB 5", teve 95%; Patrícia Leitte, do "BBB 18", teve 94%; Felipe Cobra, do "BBB 7", teve 93%; e Rogério, Rafael e Nayara, respectivamente, das edições 5, 12 e 18, tiveram 92% dos votos.