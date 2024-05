Ana Maria Braga e o namorado, Fábio Arruda - Reprodução do Instagram

Publicado 27/05/2024 08:10 | Atualizado 27/05/2024 10:10

Rio - Ana Maria Braga, de 75 anos, curtiu o sábado no maior clima de romance com o namorado, Fábio Arruda, de 53. Discreta em relação a vida pessoal, a apresentadora do "Mais Você" compartilhou no Instagram uma foto rara em que aparece agarradinha com o amado e contou aos fãs que os dois iriam assistir ao show do tenor italiano Andrea Bocelli, com a participação de Sandy, em São Paulo.