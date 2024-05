Dona Déa brinca com Vampeta ao relembrar ensaio fotográfico nu do ex-jogador - Reprodução de vídeo

Publicado 27/05/2024 10:28

Rio - Dona Déa Lúcia, de 76 anos, brincou com o ex-jogador de futebol Vampeta, neste domingo (26), no " Futebol Solidário ", que aconteceu no Maracanã, ao relembrar o ensaio fotográfico nu que ele fez para a "G Magazine". Os dois protagonizaram a cena durante o jogo beneficente promovido pelo "Domingão com Huck", da TV Globo, para arrecadar doações às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

"Vampeta, é o seguinte. Você foi campeão pelo Corinthians e minha família toda era palmeirense. Mas no dia que você fez umas fotos e botou a 'vampeta' de fora, todo mundo ficou apaixonado por você. Todo mundo virou corintiano", disparou a mãe do Paulo Gustavo.



O comentarista esportivo pareceu bem surpreso, mas reagiu com bom humor e caiu na gargalhada. "Interdita a Dona Déa", brincou Luciano Huck, que em seguida pediu para ela cumprimentar o Edilson Capetinha, pois ainda não tinham se falado durante a transmissão. Foi então que a inspiração de "Minha Mãe É Uma Peça" cometeu uma gafe. "Que Edilson?", perguntou Déa, que estava do lado do ex-atacante do Corinthians.



Vampeta posou sem roupa para a "G Magazine" em 1999, época em que o ex-atleta estava no auge da sua carreira, atuando como volante pelo Corinthians.