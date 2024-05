Lucas Buda fala sobre assalto no Rio - Reprodução do Instagram

Publicado 27/05/2024 09:28 | Atualizado 27/05/2024 09:37

Rio - O ex-BBB Lucas Henrique, mais conhecido como Buda, voltou a falar sobre o assalto à mão armada que sofreu no Rio , com os familiares, em um vídeo publicado no Instagram Stories, na noite deste domingo. O capoeirista definiu o episódio como traumatizante e informou aos seguidores que conseguiu resolver todas as burocracias em relação ao caso.

"Passando aqui para dizer que eu estou bem, apesar dos pesares. Realmente, é uma situação muito complicada, é traumatizante passar por aquela experiência que a gente passou essa madrugada. Não desejo a ninguém isso, mas passou. Hoje eu consegui resolver tudo que eu precisava resolver em relação à burocracia", explicou Buda. Na ocasião, o veículo que o ex-BBB estava com a família foi interceptado por três criminosos armados. Os bandidos levaram celulares, documentos e pertences pessoais de todos.

Lucas ainda contou que, após resolver tudo, marcou presença no Maracanã para conferir o Futebol Solidário, que reuniu um time de artistas em prol das vítimas da tragédia climática do Rio Grande do Sul. "Um jogo muito importante, cheio de solidariedade. Recebi muito carinho das crianças, alunos da rede municipal que estavam lá, do público presente, tiramos bastante foto, e foi bem legal".