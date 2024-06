Lara Silva é pedida em casamento por Julinho Casares - Reprodução do Instagram

Publicado 06/06/2024 07:42 | Atualizado 06/06/2024 08:03

Rio - Lara Silva, filha de Fausto Silva e Magda Colares, está noiva! A cantora contou aos fãs que pedida em casamento por Julinho Casares, apresentador da Record TV e filho de Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube. Em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira (05), ela compartilhou cliques com o amado e ainda mostrou o anel que ganhou dele. "Um novo ciclo em nossas vidas", escreveu na legenda.

Nos comentários, o casal recebeu o carinho dos familiares. "Meus amores. Muita emoção neste dia tão especial na vida de vocês e consequentemente nas nossas. Que nossas famílias estejam sempre unidas para todos os momento. É muito AMOR envolvido! Que dia feliz", disse Magda. "Que vocês sejam muito felizes sempre!", desejou Luciana Cardoso, madrasta de Lara. "Estou muito feliz", frisou Julio Casares.

João Silva também celebrou o noivado da irmã em sua rede social. "Que dia, meus amigos. Hoje perdi um amigo e ganhei um irmão", escreveu. "Te amo, meu irmão", declarou Juninho. Além de Lara e João, Faustão também é pai de Rodrigo Silva, fruto de seu casamento com Luciana Cardoso.