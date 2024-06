Geisy Arruda é provocada em calçadão de praia no Rio: Quase dei na cara dele - Reprodução / Instagram

Publicado 25/06/2024 11:09 | Atualizado 25/06/2024 11:13

Rio - A influenciadora digital Geisy Arruda, de 35 anos, utilizou os stories do Instagram, nesta segunda-feira (24), para contar que foi provocada por um homem, enquanto caminhava no calçadão da praia de Copacabana, Zona Sul do Rio.



"Passei ali e o cara [falou]: 'Photoshop ajuda muita gente'. Quase que eu dei na cara dele. Não dei por [alguns] motivos. Primeiro, não vale a pena. Segundo, feio para 'peste'. Terceiro, se eu meto a mão na cara dele, eu quebro ele. Escroto", disparou.

"Olha, vou falar um negócio. Carioca ou você ama para um c*r*lh* ou você pega logo um nojo", disse Geisy.

Apesar do estresse, ela mostrou que não se abalou e curtiu o restante do dia. A influenciadora foi para um barzinho com música ao vivo, acompanhada de cervejinha e petiscos.



Geisy também utilizou as redes sociais para mostrar que aproveitou as areias de Copacabana. "Olha o mate, perigosa!! Só fica legal com sotaque carioca”, escreveu a criadora de conteúdo na legenda da foto, onde aparece sensualizando de biquini preto, óculos, viseira e segurando um copo com a bebida típica das praias cariocas.