Mel Fronckowiak e a filha NinaReprodução / Instagram

Publicado 25/06/2024 10:44 | Atualizado 25/06/2024 11:02

Rio - A atriz e apresentadora Mel Fronckowiak, que está grávida do segundo filho, compartilhou no Instagram, nesta terça-feira (25), momentos de sua viagem pela Holanda ao lado da filha, Nina. Nas imagens, é possível ver a mulher do ator Rodrigo Santoro passeando em shopping e em museu.

"Viajar é uma forma diferente de ver o mundo e também quem nos acompanha, formamos um time, nos conhecemos melhor e temos que aprender a rir e contornar os contratempos. Fora os momentos para contemplar a vida que se tornam ainda mais preciosos para os que estão na jornada. Há algo de muito especial que percebemos ao construir memórias em viagens sobre o tempo que não volta, não se repete, que fica ali suspenso nesse retrato da nossa história", escreveu Mel na legenda.



Ela contou, também, que durante as viagens gosta de fazer alguns programas específicos para crianças. "Quando fazemos isso, acho que conseguimos exigir que eles também tenham paciência e consigam entender que certos programas são mais para os adultos, mas que a hora deles vai chegar", explicou.