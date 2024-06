Marcello Antony e a mulher Carolina Villar posam com os filhos - Reprodução/Instagram

Marcello Antony e a mulher Carolina Villar posam com os filhos Reprodução/Instagram

Publicado 25/06/2024 13:35 | Atualizado 25/06/2024 13:40

Rio - Marcello Antony, 59 anos, surpreendeu recentemente ao contar que virou corretor de imóveis de luxo em Portugal, país em que vive desde 2018 com a mulher, Carolina Antony, com o filhos e enteados. Em entrevista à Leda Nagle, ele revelou que os herdeiros trabalham como auxiliar de cozinha, faxineiro e passeador de cães.

fotogaleria

"Todos os meus filhos estão trabalhando, nunca forcei eles a nada. Aqui em Portugal, o centavo vale, dinheiro vale, um euro vale. O Francisco trabalha como auxiliar de cozinha de um grande restaurante em Lisboa. Ele ganha 850 euros (R$ 4949), que é um salário mínimo aqui. Eu ajudo ele com o aluguel, e com esse dinheiro que ele ganha, ele paga as contas de água, luz, gás, e sobra um dinheiro para ele viver", contou Marcello ao canal de Leda Nagle no YouTube.

Antony disse que seu enteado Lucas faz faxina em casas de americanos e ganha 80 euros (R$ 465) por faxina. Louis, seu outro enteado, é passeador de cachorros de gringos e ganha de 40 euros (R$ 232) a 80 euros.

"São coisas que eles não fariam no Brasil. Francisco nunca seria auxiliar de cozinha no Brasil. A mentalidade aqui na Europa é outra, é muito legal porque isso cria uma casca neles. Eles têm certeza que não vão fazer faxina para sempre, nem ser auxiliar de cozinha para sempre. O Francisco falou: 'Pai, quero ficar ralando nisso aí por um ano e meio, porque quero juntar dinheiro e fazer o melhor curso de gastronomia aqui da Europa. Quero ser chefe de cozinha'. E o Lucas e o Louis estão procurando lugar para morar na Holanda. Eles querer começar lá entregando comida de bicicleta, porque lá se ganha bastante", contou.

"Estou dizendo isso num panorama de mentalidade. Eles enfrentam a vida como ela é, vão tomar esporro de patrão, vão ser ignorados, discriminados. A própria vida vai dar cada 'não' enorme na cabeça deles que eles têm que estar preparados, eu, por exemplo, não fui preparado", completou.

Cinco filhos

O ex-global considera que tem cinco filhos ao todo, juntando os do casamento com Mônica Torres, um do relacionamento atual e dois enteados.

"São cinco filhos. Dois meus, do meu primeiro casamento, a Carolina tem dois, são dois enteados que chamo de filhos e nós temos um junto. Desses cinco, nós moramos com três, os dois enteados e o nosso. O Francisco mora em Lisboa também, só que num apartamento sozinho e a Stephanie está com 24 anos, só que ela conheceu um americano e mora na Filadélfia", contou.

Marcello Antony inicialmente se mudou para gravar uma novela no país que duraria 10 meses, mas acabou ficando de mês e não tem planos de voltar ao Brasil "Não me vejo morando em outro lugar. É um país que amo, gosto muito dos portugueses, mas nao posso negar que existem os seus atritos. Escuto relatos diretos de certa xenofobia bem explícitas e isso me deixa entender, acho que isso está mudando", opinou.

'Vou ser ator até morrer'



O ator começou na TV com uma participação em "O Rei do Gado", em 1996. Em seguida fez "Salsa & Merengue" (1996), "Torre de Babel" (1998), "Terra Nostra" (1999), Coração de Estudante (2002), dentre outros. O ator garante que não vai abandonar a carreira e pretende conciliar com o trabalho de corretor de imóveis.

"A notícia que rola é que eu 'abandonei a minha carreira', que eu 'joguei no lixo'. Não, vou ser ator até morrer, até ficar velhinho. É uma profissão que me permite trabalhar assim, só agreguei a uma coisa que eu vi uma oportunidade muito boa, já que eu moro em Portugal e conheci corretores que trabalham numa agência poderosa no mundo inteiro. Mas nas notícias que saíram sobre o assunto, o subtexto é: 'hoje ele está na esquina, pedindo dinheiro, esmola'. E não é verdade", disse.

Dono de hamburgueria

Além de ser ator e corretor de imóveis, Marcello e a mulher são donos de duas hamburguerias no Rio, no Leblon e Barra da Tijuca e tinham um restaurante em Portugal e vão passar o ponto.