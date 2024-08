Em tratamento contra câncer, Preta Gil ganha festa surpresa com familiares e amigos - Reprodução / Instagram

Publicado 27/08/2024 14:02

Rio - Preta Gil, que retomou o tratamento oncológico após descobrir que o câncer voltou em quatro lugares diferentes , ganhou uma festa do pijama surpresa, depois que recebeu alta hospitalar, na segunda-feira (26) . Através de uma publicação no Instagram, nesta terça-feira (27), a cantora compartilhou registros da celebração que contou com a presença do pai, o cantor Gilberto Gil, mais familiares e amigos.

"Ontem minhas amigas fizeram mais uma surpresa pra mim, uma festa do pijama no frio de 8° graus de SP! Foi uma delícia, essas atitudes esquentam o corpo e o coração! Tive a presença do meu pai, da mamis e do meu amado Otavio Muller. Ter vocês do meu lado não tem preço", escreveu a atriz na legenda da publicação. Nos registros, Preta apareceu pertinho dos entes queridos. A festinha teve direito até a pijamas combinando.Nos comentários da publicação, internautas reagiram ao momento. "Amigos são tudo nessa etapa! Deus te abençoe", expressou uma usuária do Instagram. "Tão bom ver você recebendo tanto amor! Que continue assim", desejou uma outra seguidora. "Coisa mais linda esse amor", disse uma terceira pessoa.