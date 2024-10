Bruna Linzmeyer - Victor Chapetta / Agnews

Bruna LinzmeyerVictor Chapetta / Agnews

Publicado 08/10/2024 07:38 | Atualizado 08/10/2024 08:07

Rio - Famosos prestigiaram a pré-estreia do filme "Baby", no Festival do Rio, nesta segunda-feira (7), no Cine Odeon, no Centro. A atriz Bruna Linzmeyer, que interpreta a personagem Janaína no longa-metragem, foi uma das personalidades que marcaram presença.



Para a ocasião, a atriz optou por um visual ousado, na cor azul. O look foi composto por um biquíni cavado e uma saia longa rodada na mesma estampa. Os atores Letícia Colin e Johnny Massaro também estiveram presentes.