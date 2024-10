Fotografia de Leo Aversaleo@leoaversa.com55-21-981828775 - LEO AVERSA

Fotografia de Leo Aversaleo@leoaversa.com55-21-981828775LEO AVERSA

Publicado 16/10/2024 05:00

Rio - Adriana Partimpim, heterônimo usado pela cantora Adriana Calcanhotto em seus trabalhos infantis, está de volta com o novo projeto "O Quarto". Com produção de Pretinho da Serrinha, o álbum de oito faixas marca as celebrações dos vinte anos do primeiro disco e traz composições de Rita Lee e Roberto de Carvalho, Arnaldo Antunes, Vitor Ramil, Marisa Monte e da banda Jovem Dionisio.

fotogaleria

"Eu pensava nesse álbum. Cada vez que eu faço um, já tenho ideias para o próximo. Tenho uma lista gigantesca de canções, que podem ser discos Partimpim, que é de onde eu parto. Comecei a pensar sobre isso quando vieram as conversas dos 20 anos", conta a artista, que sairá em turnê no próximo ano.

A cantora explica que entendeu como queria que soasse o novo trabalho quando ouviu "Xande canta Caetano", álbum lançado por Xande de Pilares no ano passado em homenagem a Caetano Veloso. "Eu ouvi aqueles arranjos, aquelas soluções rítmicas, a timbragem do disco, os sons, os graves... eu fui conversar com o Pretinho e ele me explicou a simplicidade com que o disco foi pensado e gravado. Me pareceu até menos intencional do que ouvindo. Percebi que seria totalmente possível fazer a tempo de lançar agora em outubro, que era o que eu queria", detalha.

Adriana também descreve a relação com Pretinho da Serrinha, produtor musical de grandes artistas e de seu novo trabalho. "Fiquei muito mais fã depois de fazer o disco com ele. A gente não tinha muita proximidade, mas muito afeto e entendimento musical. Sabe quando você tá tocando com alguma pessoa aí você olha e percebe uma cumplicidade muito grande? A gente tem um gosto parecido. Essa junção superou o que eu imaginava quando eu ouvi o disco do Xande, e do que ele trouxe para o que seria o álbum da Partimpim."

Repertório

Natural de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Adriana revela que o single "Estrela, Estrela" integrou o álbum após as enchentes que atingiram a região. "Naquele momento, o Serginho Groisman fez um programa com gaúchos. A produção pediu que eu cantasse um compositor gaúcho. O que me veio à cabeça não foi um compositor, foi essa canção. Penso nela e começo a chorar, me vem a imagem daquele cavalo caramelo em cima do telhado. Isso me atravessa", diz.

Sucesso viral nas redes sociais, a música "Tô Bem", da banda Jovem Dionisio, também ganhou espaço no projeto infantil. "O repertório vai mudando, ele é bem vivo. Ouvi essa música no Instagram e gostei, mas para isso eu tirei outra", relata. "Escuto muita coisa e preciso de silêncio. Depois deste período de silêncio, deixo o que está acontecendo, a música que tá rolando, os lançamentos...tudo isso vai me atingindo. Eu vou escutando as coisas e elas chegam por meio diferentes, pelas redes sociais, pelo rádio...eu sou curiosa", completa.

A canção da banda paranaense chegou até Adriana por meio de uma postagem do pitbull Sebastian, cão influenciador com 700 mil seguidores. Presente nas redes, a cantora revela que não é viciada nas mídias sociais. "É uma ferramenta social, não é para ficar o dia inteiro. Eu uso a Internet para fazer pesquisa, né? O que eu acho mais interessante, mais engraçado e me relaciono com muita gente nas redes sociais. Eu estou nas redes sociais, mas não o tempo todo", afirma.