Ana Hickmann faz procedimentos estéticos em dia de autocuidadoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 05/11/2024 11:37

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, decidiu ter um momento de autocuidado na manhã desta terça-feira (5), em uma clínica de São Paulo. A apresentadora mostrou, através dos stories do Instagram, que fez procedimentos estéticos no rosto, colo e pescoço.

"Dia de autocuidado com os melhores", escreveu Ana nos stories do Instagram. No registro, ela aparece deitada, enquanto é submetida ao procedimento não invasivo. O objetivo é estimular o colágeno da pele.